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Hafta sonunda hava nasıl olacak ? Bir yanda kış bir yanda bahar

Hafta sonunda hava nasıl olacak ? Bir yanda kış bir yanda bahar
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı illerimizde artıyor, doğuda ise kış devam ediyor. Hafta sonunda batı illerimiz baharı doğu illerimiz ise kışı yaşamaya devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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