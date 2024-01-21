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Hakan Fidan BMGK'nın Filistin konulu toplantısına katılacak!

Hakan Fidan BMGK'nın Filistin konulu toplantısına katılacak!
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakan Fidan 23 Ocak'ta New York'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak Salı günü New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan 23 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York’a gidecek. Açıklamada, Bakan Fidan’ın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğü belirtildi.

Etiketler hakan fdan dışişleri toplantı
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