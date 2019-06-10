Hakkari'de karakol inşaatına saldırı: 2 ölü, 1 işçi yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde yeni yapılan karakol inşaatında çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.



Olay, bugün akşam saatlerinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Karakol inşatı yapan özel bir firmaya ait şantiyede çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı yapıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre şantiyede çalışan 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Yaralı işçi helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

VALİLİK: İKİ İŞÇİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Hakkari Valiliği, saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "10.06.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Ağaçlı Mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur." denildi.