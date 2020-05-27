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  3. 27 Mayıs 2020 18:04

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

Hakkari'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda uzun namlulu silah, roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, 23 Mayıs'ta il merkezine bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınağın tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü tarafından daha önceden kullanıldığı ve 2020 yılı ilkbahar-yaz döneminde kullanılacağı değerlendirilen 2 sığınak içerisinde yapılan aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 5 roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 doçka mühimmatı, 178 uçaksavar mühimmatı ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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