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  3. İşte yılın ''kazma''sı... Sosyal medya bu şutu konuşuyor

Halı saha maçında çekilen şut sosyal medyayı salladı

Halı sahada bir oyuncunun çektiği şut sosyal medyada gündem oldu.

Bir kişinin videoya aldığı halı saha maçı sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Çığlı Plastik ve Bismil FK isimli takımların halı saha maçında bir oyuncunun vurduğu şut çok açık ara farkla auta gitti. Vurulan bu şutta top karşı binada balkon keyfi yapan bir ailenin kucağına gitti. Topu alan aile üyesi ise bu duruma serzenişte bulundu.

"BİLEREK YAPMADIM"
Herkesi güldüren ve çok kez paylaşılan bu görüntünün sonunda ise bu şutun kahramanı, topun çarptığı kişiden özür dileyerek bilerek yapmadığını ifade etti.

Etiketler halı saha
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