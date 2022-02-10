Halil Falyalı suikastında kilit isim gözaltında

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili olarak suç örgütü lideri olduğu iddia edilen M.S. ile 2 adamının gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, Girne'de silahlı saldırıya uğradı. Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin bir suç örgütünün lideri M.S. ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.