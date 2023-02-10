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Haluk Levent’in çağrısına destek yağıyor: Afad da bizim Ahbap da

Haluk Levent’in çağrısına destek yağıyor: Afad da bizim Ahbap da
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Haluk Levent, kendisine ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yapılan saldırılara, sevenlerinin "Afad da bizim Ahbap da" diyerek karşılık vermesini istedi, sosyal medya "Afad da bizim Ahbap da" mesajına boğuldu.

Asrın felaketinde ilk günden itibaren deprem bölgeleri için çalışma başlatan Ahbap Derneği’nin kurucusu, şarkıcı Haluk Levent ise bazı kesimlerce hedef gösterilmesinin ardından Twitter hesabından sevenlerine şu çağrıda bulundu:

“Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir tweet istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! ‘Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!”

Şarkıcının bu paylaşımının ardından aralarında siyasilerin, sanatçıların, yazarların ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi Ahbap’a ve Haluk Levent’e destek mesajları attı.


Sanatçı Tarkan da mesajında ‘”AFAD da bizim AHBAP da! Yanındayım @haluklevent @ahbap” dedi.

Etiketler Afad da bizim Ahbap da haluk levent çağrı
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