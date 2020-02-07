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  3. 07 Şubat 2020 23:55

Haluk Levent'ten Adem Yarıcı paylaşımı

Haluk Levent, Hatay'da 'çocuklarım aç' dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı hakkında açıklama yaptı.

Haluk Levent'ten Adem Yarıcı paylaşımı
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Ünlü sanatçı Haluk Levent, Hatay'da "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı hakkında açıklama yaptı.

Haluk Levent, Adem Yarıcı'nın çocuklarının Hatay Valiliği tarafından himaye altına alındığını duyurdu.

Haluk Levent'in Adem Yarıcı'nın çocuklarına ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

"Arkadaşlar etiketliyorsunuz. Bizler de üzüldük Adem Yarıcı için.. Çocukları için @Ahbap_Hatay devreye girdi ama Hatay Valiliği bizden önce himaye altına almış zaten.. Bilginize.."

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