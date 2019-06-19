Hamile kadına polis tekmesi davasında karar !

Anayasa Mahkemesi 2014 yılında Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen yürüyüş sırasında tekmelenen ve hamileliği erken sonlandırılmak durumunda kalınan Ezgi Özen'le ilgili kararda, "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine" karar verildi.

Anayasa Mahkemesi Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık ofisinde düzenlenen protesto eyleminde sıkılan biber gazından etkilenen ve hamile olduğunu söylediği halde polis tarafından tekmelenen Ezgi Özen’le ilgili davada toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

4 Aralık 2010 tarihinde başbakan ve üniversite rektörlerinin, Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık çalışma ofisinde Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) sorunlarını görüşmek üzere yaptığı toplantı nedeniyle yapılan yürüyüşe polis müdahale etmişti. Ezgi Özen, sıkılan biber gazından etkilenmiş, hamile olduğunu söylemesine rağmen copla darbedilmiş tekmelenmişti. Polis müdahalesi nedeniyle Özen’in gebeliği erken sonlandırılmak zorunda kalınmıştı.

‘GEREKLİ ÖZEN GÖSTERİLMEDİ’

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmasızlık kararı verilmiş, başvurucunun karara itirazı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedilmişti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Anayasa Mahkemesi’nin aksi yönde aldığı kararın değerlendirmesinde, “Başvurucunun iddiasını şikâyetleri arasında saymasına ve bu iddianın yaralanma şikâyeti ile bağlantılı olmasına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığınca varılan nihai yargısal karar gerekçesinde bu hususa yer verilmemesi anılan temel hakkın korunması yönünde gerekli özenin gösterilmediğini ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir” denildi.