Harf kolyeler bu yılda oldukça popüler olmaya devam etmekte. Şık ve zarif tasarımlar ’ın öncüsü Yamachigold, estetik görüntüyü ve zarafeti ön planda tutarak tasarımlarına da bunu yansıtmayı her daim başarabilen kaliteli hizmet sunumu, özenle hazırlanan ürünleri, zamansız tasarımları sayesinde size uzun yıllar boyu eşlik edecek bir markadır.

Ürünlerimizde her daim sizlerin isteklerini göz önünde tutarak tasarlıyor, uygun fiyat garantisi vererek sizlerin bu güzel ürünler ile en iyi şekilde tanıştırmaya devam ediyoruz. Yamachigold firmamız her tarza uygun gümüş harf kolye modelleri seçeneklerini sizler için özel olarak tasarlayarak, büyük bir ustalıkla ve özenle, temiz çalışma sistemi ile siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır.

Harf Kolyeler ile Şıklığınızı Konuşturun!

Ürünlerimiz arasında en çok tercih edilen modellerden birisi olan harf kolye modelimiz kişiye kendini en özel hissettirecek olan modellerden birisidir. Kadınların vazgeçilmezlerinden ve en çok tercih ettiği modellerden olan harf kolyeler, hediye arayışında olanlar için ideal bir tercihtir. Harf kolyeler, kişisel bir ürün olduğu için sevdiklerinize hediye seçerken bu modelleri de göz önünde bulundurabilirsiniz.

Sayısız kolye modeli tasarlayan ve üreten Yamachi her tarza uyum sağlayabilecek yüzlerce farklı kolye modelini hizmetinize sunmaktadır. Sadelik sevenlere sade modeller, şıklık sevenlere şık modeller, zariflik sevenlere zarif kolyeler, üreterek her tarza uygun ve modası geçmeyecek formda ürünler sunmakta ve uzun yıllar boyu sizlere Yamachigold olarak eşlik etmektedir. Ürünlerimiz 925 ayar gümüşten üretilmiş olup, en ileri teknoloji ile 18 ayar altın mikron kaplama yapılmaktadır.

Özel günlerinizde sevgililer gününde, doğum günlerinde, anneler gününde, kadınlar gününde, sevdiklerinizi mutlu etmek ve değerli hissettirmek isterseniz harf kolye modelleri her zaman ilk tercihlerden olmuştur. Her yer de size rahat kullanım sağlar ve size kendinizi hep özel hissettirir. Toplantılarda, gece davetlerinde, günlük kullanımda, dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz şık ve zarif görüntüsü sayesinde duruşunuzu asla bozmaz. Girdiğiniz her ortamda gözleri üzerine çeken harf kolye modelleri çeşitlerimiz, üzerinize ne giyerseniz giyin size olduğunuzdan daha şık görünmeniz için katkıda bulunur. Günlük kıyafetlerle de özel günlerde de giyeceğiniz kıyafetlerle hiç kuşkusuz uyum sağlar ve bu sayede sizi yormayan formuyla vazgeçilmez aksesuarınız haline gelebilir.

Şık ve Zarif Tasarımlar

Yamachigold ailesi olarak büyük bir özenle ve titizlikle çalışarak sizlerin güvenli alışveriş yapabilmesi adına işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Kolyelerimiz 925 ayar gümüşten üretildiğinden dolayı uzun yıllar boyu size güvenli bir kullanım sağlar bu sebeple hediye etmek istediğiniz kişiler varsa gönül rahatlığı ile gümüş harf kolye modelimizi seçebilir sevdiklerinize hediye edebilir onlara kendilerini özel hissettirebilirsiniz. Sipariş oluşturmak isteyenler web sitemizi inceleyebilir diğer kolye seçeneklerine de göz gezdirebilir ve güvenle satın alabilirsiniz.