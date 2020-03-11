Hasan Mezarcı koronavirüs için bilim insanlarını işaret etti

Düzce'nin Aydınpınar köyünde yandaşlarıyla yaşayan ve kendisini ‘Mesih’ ilan eden Hasan Mezarcı, twitter hesabından koronavirüsle ilgili açıklama yaptı.

“Corona salgınıyla ilgili soru ve isteklerinizi Mesih’e değil, bilim insanlarına iletin” diyen Mezarcı, şu ifadeleri kullandı

“Bilim insanlarının, doktorların öneri ve tedavilerine titizlikle uyun. Mikroskopla görülebilen bir virüsün milyarları öldürebileceğini düşünerek,Tanrıya dua edin. Tanrı sizi korusun ve kutsasın."

Mezarcı, son dönemde sosyal medyanın gündemine Noel’de doğum günü kutlaması, Tevrat ve Kuran’daki çeşitli ayetleri iptal ettiğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.