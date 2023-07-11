Hatay'da DEAŞ'lı 2 şüpheli el bombaları ile yakalandı

Hatay polisi, bir araçta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüpheliyi yakaladı, 5 adet el bombası ile çok miktarda uzun namlulu silaha ait mermi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlediği şüpheli bir aracı Belen ilçesi uygulama noktasında durdurdu. Araçta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 5 adet savunma tipi el bombası ve 489 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.