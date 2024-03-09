Hava durumu yine şaşırtacak: Önce kış, sonra bahar, sonra bir daha kış

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları bazı illerimizde 5 derece birden düşecek. Sağanak yağışların ardından güneş yüzünü gösterecek. Ancak yağışlar hafta ortasında geri dönüyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, sıcaklıkların düşmesiyle 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri





