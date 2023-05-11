Hava sıcaklıkları artıyor, bahar geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları artmaya başlıyor. Pazar günü itibariyle soğuk ve yağışlı hava yurdu terk edecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile K.Maraş ve Osmaniye çevrelerinin, İç Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunun, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun güney ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile K.Maraş, Osmaniye ve Orta Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





