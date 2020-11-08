Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabında dikkat çeken değişiklik

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Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, ''At izinin iti izine karıştığı. Cenab-ı Allah Sonumuzu hayreylesin'' ifadeleri dikkat çekti.
İstifaya ilişkin soru işaretlerinin arttığı sırada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında son aylara ait bütün gönderiler silindi. Hesapta sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına dair paylaşım kaldı.
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