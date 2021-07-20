Hazırlıklarınızı yapın! Yağışlı hava fena geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Genellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rüzgarlı geçecek. İç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'ın ilk günü yağış beklenmezken beklenmezken ikinci ve üçüncü günü sağanak yağış bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Bayramın birinci günü bölgemizde yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bayramın ikinci günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın üçüncü günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın dördüncü günü yağış beklenmediği, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı; “Halen bölgemizde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 °C üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren azalması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.”

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















