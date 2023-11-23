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HDP'li eski vekil Halil Aksoy, İstanbul'da yakalandı

HDP'li eski vekil Halil Aksoy, İstanbul'da yakalandı
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Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan HDP eski milletvekili Halil Aksoy, İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 24'ncü Dönem HDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un Sultangazi'de bir adreste olduğu bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen JASAT ekipleri Aksoy'u gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksoy, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

İHA

Etiketler hdp halil aksoy pkk terör örgütü
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