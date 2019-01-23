Her yer tıklım tıklım ! O ilde yer kalmadı

Sömestra giren çocuklarıyla birlikte tatili çıkan ailelerin en çok tercih ettiği Afyonkarahisar’daki termal tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Geçtiğimiz cuma günü tüm yurtta öğrencilerin karne alarak yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Afyonkarahisar’da günler öncesinde tüm odalar doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Afyonkarahisar’daki termal oteller kış ayı olması nedeniyle tercih ediliyor.

Uluslararası Helal Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bölgenin en büyük termal tesislerinden birinin Genel Müdürlüğü görevini yürüten Süleyman Çınaroğlu, kış ayında termalin her zaman revaçta olduğunu kaydetti. Çınaroğlu, “Malum sömestr dönemi. Öğrencilerimizin tatil olduğu dönüm. Tabi ki ailelerde çocuklarıyla birlikte tatil yapmak istiyorlar. Çocuklarının isteklerine göre tatil tercihlerini yönlendiriyorlar. Dolayısıyla kış döneminde de bilindiği üzere soğuk havada, karda, kışta termal her zaman revaçtadır. Özellikle Afyon bölgemizde termal Türkiye’de başkent olarak bilinen bir bölge. Haliyle tesislerimizin doluluğu, kış dönemi, karın olması, karda 40 derecelik termal suyu kullanabiliyor olmanın vermiş olduğu rahatlıktan dolayı bölgemizi tercih oldukça artmıştır. Az öncede söylediğim gibi termalin özellikle kış mevsiminde tercih sebebi hem tatil yapıyorsunuz, sağlık yönüyle de istifade ediyorsunuz. Ve termal tesislerin birçoğu özellikle inşa edilirken Türk aile yapısına uygun olarak inşa ediliyor. Biraz tabi ki buda etken önceden termal denilince akla kaplıcalar geliyormuş, sadece suya giriyormuşsunuz, sağlık amaçlıymış. Ama şimdi şuan ki tesislerimiz öyle değil. Hepsi 5 yıldızlı, kaliteli tesisler bölgemizdeki. Hepsinde kaydırak var, hepsinde saunası, buhar odası, tuz odası, buz odası, taş yatakları, termal havuzları, yüzme havuzları, açık havuzlar, çok havuzlar, jakuziler, Türk hamamları, fin hamamları. Dolayısıyla o kadar çok alternatif var ki; insanlar geldiği zaman hem sağlık yönüyle, hem eğlenme yönüyle, hem tatil yönüyle, hem kafa dinlendirme yönüyle hepsini tesisimizde bulabiliyor. Dolayısıyla buda bir tercih sebebi olmuş oluyor” diye konuştu.

“BİRÇOK RAHATSIZLIĞA İYİ GELİYOR”

Termal suyun başta romatizmal rahatsızlıklar olmak üzere bir çok hastalık ve rahatsızlığa iyi geldiğini aktaran Çınaroğlu, “Klasik bilindiği üzere romatizmal rahatsızlıklar, eklem rahatsızlıkları, bizim suyumuz içmece dolarak ta kullanılıyor. Sindirim sistemi, bağırsakla alakalı, hemoroit, böbrekle alakalı; kum, taş, bazı durumlarda şekerle alakalı şekeri dengelediği söyleniyor. Yine söylediğim gibi cilt rahatsızlıkları gibi bu rahatsızlıklarda etkin olduğu söyleniyor” dedi.

“KAR YAĞARKEN DIŞARIDA HAVUZA GİRİYORLAR”

Özellikle gençlerin kar yağarken dışarıda havuza girdiğini belirten Çınaroğlu, “Özellikle gençlerimiz havuzlara dışarıda germeyi tercih ediyor. Özellikle kar yağarken dışarıda giriyorlar. O daha güzel oluyor. Zaten su sıcak dışarısı serin, onlara ayrı bir mutluluk veriyor. Sosyal medyadaki bazı programlarda da paylaşıyorlar; dışarıda hava eksi 1 biz suda yüzüyoruz tarzında” dedi.