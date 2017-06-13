Herkes onu arıyor ! Uyuduğu için...

İzmir'in Dikili İlçesi'nde, babasıyla birlikte geldiği plajda uyuduğu için cipte bırakılan ancak bir süre sonra ortadan kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu için bölgede yürütülen çalışmalardan henüz olumlu bir sonuç alınamadı. Bölgedeki sazlıklar helikopter, drone ve arama köpekleriyle kontrol ediliyor.

İzmir'in Dikili'nin Bahçeliköy Mahallesi plajına geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında 50 FD 038 plakalı cipiyle gelen emekli komiser 45 yaşındaki Tarkan Tekeoğlu, uyuyan oğlu Mehmet'i araçta bırakarak denize girdi. Tarkan Tekeoğlu, bir süre sonra aracına dönünce oğlu, 5 yaşındaki Mehmet'in cipte olmadığını gördü. Çevreyi arayan ancak, oğlunu bulamayan Tarkan Tekeoğlu durumu Jandarmaya bildirdi. Çevredekilerin de yardımıyla bölgede arama yapan jandarma, Mehmet'i bulamadı. Arama kurtarma çalışmalarına destek için saat 21.00'da bölgeye gelen afad ve AKUT ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama köpekleriyle çevrede yapılan aramalar dün sabaha kadar sürdü. Ancak, sonuç alınamadı. Bunun üzerine bölgenin en büyük gölü ve çevre göletlerde arama kurtarma çalışması kararı alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün su altı ekipleri kurbağa adamlar, Çayıağzı Gölü'nde arama yaptı. Ancak bu çalışmalar da sonuçsuz kaldı.