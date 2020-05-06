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  3. 06 Mayıs 2020 18:21

HES mağduru vatandaşın isyanı yürek burktu

Sarıkamış'ın Karakurt Köyü'nde yaşayan ve yapımı devam eden HES nedeniyle evi sular altında kalan Adalet Bozkurt'un feryadı yürekleri dağladı. Kaynak: Evi sular altında kalan Adalet ninenin feryadı yürekleri dağladı.

HES mağduru vatandaşın isyanı yürek burktu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt Köyü'nde yapımı süren HES, köylüleri mağdur ediyor. Santral yüzünden evi ve annesinin mezarı sular altında kakan Adalet Bozkurt'un feryadı yürekleri dağladı.

HALK TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Karakurt köylülerinin yaşadığı mağduriyeti anlatan Barış Yarkadaş, köyde çekilen bir videoyu yayınladı.

78 yaşındaki Adalet Bozkurt'un evinin ve köydeki bazı kabirlerinin sular altında kaldığını belirten Yarkadaş, "Annemizi ağlatmaya kimin ne hakkı var?" tepkisini gösterdi. 

Şimdiki Zaman'da yer alan ağıt ve feryat görüntüleri izleyicileri de ekran başında ağlattı.

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