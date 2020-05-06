HES mağduru vatandaşın isyanı yürek burktu

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt Köyü'nde yapımı süren HES, köylüleri mağdur ediyor. Santral yüzünden evi ve annesinin mezarı sular altında kakan Adalet Bozkurt'un feryadı yürekleri dağladı.

HALK TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Karakurt köylülerinin yaşadığı mağduriyeti anlatan Barış Yarkadaş, köyde çekilen bir videoyu yayınladı.

78 yaşındaki Adalet Bozkurt'un evinin ve köydeki bazı kabirlerinin sular altında kaldığını belirten Yarkadaş, "Annemizi ağlatmaya kimin ne hakkı var?" tepkisini gösterdi.

Şimdiki Zaman'da yer alan ağıt ve feryat görüntüleri izleyicileri de ekran başında ağlattı.