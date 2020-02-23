Hırsızlar apartmanın kapısını çaldılar !

İstanbul Sultangazi'de, bir apartmanın dış kapısı güpegündüz hırsızlar tarafından çalındı. Çalınan kapının tamir edilmek üzere götürüldüğünü düşünen apartman sakinleri hırsızlara müdahale etmedi. Gerçek ise apartman sahibinin aranmasıyla ortaya çıktı.

Olay, Ordu Caddesi'nde perşembe günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın önüne yaya olarak gelen iki kişi, apartmanın dış kapısını söktü. Olayı gören apartman sakinleri bina sahibinin kapıyı tamire gönderdiğini düşünerek, kapıyı söken iki kişiye herhangi bir müdahalede bulunmadı ve kapıyı sökenlerden şüphelenmedi. Kapıyı söken iki kişi daha sonra çaldıkları kapıyı tutarak olay yerinden uzaklaştı. O anlara tanık olan bir bina sakini, kapının geri gelmemesi üzerine durumdan şüphelenerek bina sahibini aradı. Bina sahibinin aranmasıyla da gerçek ortaya çıktı.

"OLAYI ÖĞRENDİĞİMİZ DE HEPİMİZ GÜLDÜK"

Bina sakinlerinden Şadiye Kara daha öncede apartmanda benzer bir durumun yaşandığını belirterek, "Biz o gün evdeydik. Evde komşularım vardı. Hiç duymadık. Oğlum eve gelip bize 'anne kapıyı çalmışlar. Ben ev sahibine söylemeye gidiyorum' dediğinde öğrendik. Hepimiz güldük yani. Bir komşumuz görmüş. O da ev sahibinin kapıyı tamire alacağını düşünmüş. Gülünecek bir durum. Güpegündüz yapılacak bir şey mi bu? Çok eskiden çatı katımızdaki balkonun kapısı da çalınmıştı. Benim evime bile üç sefer hırsız girdi. En sonda dairemize çelik kapı yaptırdık. Gerçi hırsıza da kilit dayanmıyor. Evden çıkmaya korkuyorum. Nasıl bırakacağım evimi" dedi.

"DEMEK Kİ, HIRSIZ KAPIYI DA ÇALABİLİYORMUŞ"

Olayın yaşadığı yerde esnaflık yapan Servet Eşsiz "Ben karşıda esnafım. Dün saat 16.00 sıralarında 2 tane genç geliyor. Binanın kapısını söküp gidiyorlar. Eskiden 'hırsız geldi mi evde neyi çalmaz? Kapıyı çalmaz' derlerdi. Ama artık olan oldu. Demek ki, hırsız kapıyı da çalabiliyormuş. İlginç bir olay. Güpegündüz bir kapı çalma olayı. O saatte bir komşu fark ediyor. Gençlere, 'ne yapıyorsunuz?' diye soruyor. Kapının tamire gideceğini sanıyor. Ondan sonra bakıyor kapı gelmiyor. Mal sahibini arıyorlar. Mal sahibi de, kimseyi göndermediğini söylüyor. Meğer kapı gitmiş" dedi.