HKP’den Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne İsrail başvurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İsrail’in Filistinlilere saldırısına yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

İsrail’in Filistin’e saldırıları tepki çekerken Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; İsrail Devleti, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) suç duyurusunda bulundu.

“İSRAİL 1948’DEN BERİ…”

Dilekçede, “İsrail Devleti’nin, 1948 yılından beri yayılmacı bir politika izleyerek Filistin halkına yönelik nasıl imha, yok etme politikaları izlediği herkes tarafından bilinmektedir. Bugüne kadar hiçbir uluslararası örgüt veya kurum bu insanlık dışı yöntemlerle uygulanan yayılmacılığı durduramamıştır” denildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde doğrudan sivilleri hedef alan saldırılarına dikkat çekilen dilekçede, “Filistin halkına yönelik saldırılarda uluslararası alanda yasaklanmış nitelikteki misket bombası ve fosfor bombası gibi silahlar kullanılmaktadır. Yalnızca bu silahların kullanımı bile evrensel insan hakları kurallarının ihlali demek. Açık ve pervasız şekilde İsrail devleti bu silahları kullanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“SAVAŞ VE SOYKIRIM SUÇU İŞLENİYOR”

İsrail Devleti’nin savaş ve soykırım suçu işlediği belirtilen dilekçede, “İsrailli yetkililer, gerçekleştirdikleri insanlık suçunu, bir plan ve birliktelik dâhilinde, belirli bir topluluğu, Filistin halkını imha etmeye dönük amaçlarını ortaya koymaktadırlar. Bu eylemler, uluslararası hukukun, Roma statüsü ve Cenevre Sözleşmesi’nin yasakladığı hem savaş suçu hem de soykırım suçuna cevaz vermektedir” denildi.

“TÜM İNSANLIĞIN ACISIDIR”

Dilekçenin devamında şunlar kaydedildi: “Bu acımasız, insanlık dışı saldırıların, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından açık ya da dolaylı biçimde İsrail’e destek verme; teşvik etme politikalarından kaynaklandığı da açıktır. Ancak artık insanlığın acısı tüm bu politik ve ekonomik çıkarların önüne geçmelidir. Çünkü Filistinlilerin acısı, tüm insanlığın acısıdır.”

“YARGILANACAKLAR”

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, suç duyurusu dilekçesini Ankara PTT Adliye Şubesi’nden posta yoluyla Lahey’deki UCM’ye yolladıklarını açıkladı.

Kıran, “Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesi engellenemeyecek, meşru olmayan katil, Siyonist İsrail er geç yıkılacak. Filistin halkına karşı savaş ve soykırım suçları işleyen İsrail yöneticileri Nürnberg benzeri bir mahkemede er geç yargılanacaklar ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar, efendileri AB-D emperyalistleriyle birlikte. Filistin halkının mücadelesini destekliyoruz. Filistin halkı yalnız değildir. Bu katliam durdurulsun” dedi.