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  3. 02 Haziran 2020 21:37

Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi de tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hrant Dink Vakfına ikinci kez tehdit mesajı gönderilmesine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli kişi tutuklandı.

Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi de tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfına ikinci kez tehdit mesajı gönderilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye getirilen şüpheli E.B, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.B'nin tutuklanmasına hükmetti.

Söz konusu vakfa yönelik ilk tehdit mesajını gönderen ve 30 Mayıs'ta Konya'da yakalanıp İstanbul'a getirilen H.A. da 31 Mayıs'ta "tehdit" suçundan tutuklanmıştı.

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