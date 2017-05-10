HSK üyeliğine 21 aday belirlendi

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı adayı belirledi.



Karma Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Şentop, TBMM tarafından seçilecek 7 HSK üyeliğinin 3’ünün Yargıtay üyeleri, 1 üyesinin Danıştay üyeleri, 3 üyenin de yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve avukatlar arasından; öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilen üyelerden en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması şartıyla seçileceğini bildirdi. Şentop, başvuran 83 aday adayından 36’sının Yargıtay üyesi, 8’inin Danıştay üyesi, 7’sinin yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve 32’sinin de avukat olduğunu belirtti.

Tasnif Komisyonu kurulmasının ardından HSK’ya seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi için seçime geçildi. Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren seçimlerin ardından, Şentop sonuçları açıkladı. Buna göre, avukatlar arasından Songül Yazar, Şerife Taşbaşı, Ülkü Soylu, Ali Aydın Akpınar, Hamit Kocabey, Ömer Faruk Aksoy; Danıştay’dan Cafer Ergen, Cevdet Erkan, Emin Sınmaz; Öğretim üyelerinden Abdülkerim Yıldırım, Ali Cengiz Köseoğlu, İlhan Üzülmez; Yargıtay’dan ise Mustafa Çavuş, Yaşar Şimşek, Yusuf Kuzu, Mehmet Ademoğlu, Mehmet Osmanoğlu, Mustafa Kurtaran, Alp Arslan, Mahmut Kaya ve Ziya Dinler aday olarak seçildi.

Şentop, belirlenen adayların bir raporla TBMM Başkanlığı’na sunulacağını ifade ederek, TBMM Genel Kurulu’nda 21 ismin 7’ye indirileceğini dile getirdi.