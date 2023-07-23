Hüda-Par'a saldırıda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Dün öğleden sonra HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırı sonrasında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ...

Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, il başkanı Salih Demir’i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin’i öldürmüştü.

Olaydan hemen sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgusunun sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Bu arada yaşamını yitiren Pişgin toprağa verilirken, il başkanının ise tedavisi Adana Şehir Hastanesinde devam ediyor.