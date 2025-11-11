İBB iddianamesinde yeni ayrıntı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el koyma talebi!

Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı

Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi!

Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar!

Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti

Türkiye'nin dinazor mezarlığı görüntülendi: Sadece 1 yılda bu hale geldi...

Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu

İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı!

Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu