  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el koyma talebi!

İBB iddianamesinde yeni ayrıntı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el koyma talebi!

İBB iddianamesinde yeni ayrıntı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el koyma talebi!
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün saat 14.30'da açıklanan 'İBB' iddianamesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ndeki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının, “örgüt faaliyetleri” çerçevesinde suç gelirlerinin aklanması amacıyla CHP tüzel kişiliği adına devredildiği iddia edildi. 

Söz konusu taşınmazın CHP tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu belirtilerek, “aklama işlemine konu malvarlığı” kapsamında müsaderesine, yani devlete geçirilmesine karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

İddianamede, “Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu anlaşılan Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel Dükkan Aklama işlemine konu malvarlıklarının TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır” denildi.

İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyorİBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyorGüncel
Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebiSavcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebiGüncel

Cumhuriyet

text-ad
Etiketler CHP İstanbul İl Başkanlığı ibb iddianamesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebi Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebi Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyor İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyor Devlet Bahçeli'den eski yol arkadaşına ağır sözler! Devlet Bahçeli'den eski yol arkadaşına ağır sözler! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar!
Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı! Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı! Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Türkiye'nin dinazor mezarlığı görüntülendi: Sadece 1 yılda bu hale geldi... Türkiye'nin dinazor mezarlığı görüntülendi: Sadece 1 yılda bu hale geldi... Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı! İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi! Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı 2025 yılı asgari ücretini doğru bilen isim 2026 yılı zamlı asgari ücret zammı tahminini değiştirdi 2025 yılı asgari ücretini doğru bilen isim 2026 yılı zamlı asgari ücret zammı tahminini değiştirdi