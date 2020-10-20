İBB İngilizce bilen taksici çalıştıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, bazı sektör temsilcilerinin de katılımıyla "Taksi sistemi bilgilendirme toplantısı" düzenledi.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerindeki toplantının başında yapılan sunumda, mevcut taksi sisteminin temel sorunları, hedefler ve dünya kentlerindeki örnekler ile İBB'nin sistemi aktarıldı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) onaylanması durumunda uygulamaya konulacak projede, sistemin sahibi olan İBB, ihaleyle bir iştirakini yetkilendirecek.

Plaka kiralama yöntemiyle çalışacak 6 bin yeni taksi ile hizmet kalitesinin artırılacağı bir model amaçlanıyor.

Ulaşım akademisi ile taksi şoförlüğü standartları belirlenecek ve kapsamlı bir sınav süreci gerçekleştirilecek. Ücret ödemesinde İstanbulkart, kredi kartı, online ödeme ve QR seçenekleri olacak. Şoför yaşı en az 21 olarak belirlenirken, şoför lisansları 5 yılda bir yenilenecek. Şoförlere en az asgari ücret tutarında sabit maaş artı prim ödemesi planlanıyor. Ayrıca şoförlerden temel İngilizce bilgisi talep edilecek.

Projede kalite artırımının yanı sıra, araç bakım maliyetlerinin azalması, şoför hakları, güvenlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi gibi hedefler yer alıyor.

"AMACIMIZ KALİTEYİ YÜKSELTMEK"

Sunumun ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım katılımcıların sorularını yanıtladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Demir, 6 bin taksinin kesinlikle kamunun elinde olacağını belirterek, "Bu, diğer taksilerin kalitesini de yükseltecek. Dünyadaki örneklerde bu böyle olmuş. Bizde de eninde sonunda olacak. Amacımız taksinin kalitesini yükseltmek ve şoförlerin haklarını iyileştirmek. İTaksi mobil uygulamamız da hazır, deneme sürecinin adından çok yakında hizmete sunacağız." ifadelerini kullandı.

UBER'DEN TEMSİLCİ DAVET EDİLMESİNE TEPKİ

Toplantıya katılan bazı taksiciler, sektörün sorunları çözülmeden 6 bin yeni plaka getirilmesine tepki gösterdi. Salonda, proje ile 1.000 plaka verilecek olan minibüsçüler ve taksi dolmuşçular ile taksiciler arasında tartışma ve gerginlik yaşandı.

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, taksicileri "ceylana", toplantıyı düzenleyenleri ise "aslana" benzeterek haksızlığa uğradıklarını savundu.

Öztürk, konuşmasının ardından korsan taşımacılık yaptığını öne sürdüğü UBER temsilcilerinin de toplantıya davet edilmesini protesto ederek salonu terk etti.

Mevcut 17 bin 395 taksiye ilk etapta 6 bin yeni taksi ilave edilerek toplam taksi sayısının 23 bin 395'e çıkarılmasını hedefleyen "Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi" konulu teklifin, son UKOME toplantısında görüşülerek, alt komisyon tarafından değerlendirildikten sonra tekrar gündeme getirilmesine karar verilmişti.