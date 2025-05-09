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İBB soruşturmasında bir tutuklama daha

İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
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İBB’ye yönelik 'Yolsuzluk’ soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddiskleri söküp İBB’nin deposuna götürdüğü iddia edilen teknik personel tutuklandı.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddiskleri söktüğü, ardından İBB'nin deposuna götürdüğü iddia edilen teknik personel D.B. tutuklandı. D.B.'in savcılığa verdiği ifade de ortaya çıktı.

D.B.'in ifadesinde, "Ben 7 Mayıs 2025 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade verdim. O ifadem doğrudur. Altındaki imza bana aittir. Ben İBB iştiraki İSPER A.Ş.' nin personeliyim, Güvenlik Müdürlüğüne geçici yetkili büro personeli olarak atandım. 21 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu’nun koruma müdürü M.A., bana başkanlık komutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi. Ben M.A.’ın bunu arayıp mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum. O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim." dediği öğrenildi.

 'CİHAZ EKSİKSİZ VE SAĞLAMDI'

D.B.'in ifadesinde ayrıca, "Ben cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz ve sağlamdı. Teslim ettiğim kişi her ne kadar aklımda kalmamış olsa da, İSBAK A.Ş.’nin aracını kullanmaları sebebiyle İSBAK personeli olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 10-12 gün kadar önce mali şube polisleri benimle irtibata geçti ve cihazın nerede olduğunu sordular. Ben kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa’da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğüne bıraktığımı söyledim. Ancak ertesi gün olayın yukarıda anlattığım şekilde gerçekleştiğini polis memurlarına söyleyerek cihazların bulunmasını sağladım" cümlelerini kullandı.

 'ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Şüpheli Ü.Ç.’ın ifadesinde cihazı teslim ettiğimiz sırada bozuk halde olduğunu beyan ettiğinin sorulması üzerine D.B. cevaben, "Ben bu şahsın ifadesinde belirtmiş olduğu hususları kabul etmiyorum. Cihazı çalışır halde teslim ettim. Ben amirim M.A.’ın bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi. Kalp rahatsızlığım, boyun fıtığım ve bel fıtığım dolayısıyla yüzde 47 engelliyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.(DHA)

DHA

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Etiketler ibb soruşturma Güvenlik kameraları kamera Tutuklama ifade
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