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İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor iddiası

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor iddiası

Oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığı iddia edildi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un özel hayatı işleri kadar yolunda gitmiyor.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un 4 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı öğrenildi. 2.Sayfa’nın iddiasına göre; çift aylardır evliliklerini kurtarmak için çabalıyordu.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çabalarına rağmen ilişkilerini kurtaramadı.

BİR OĞULLARI VAR
2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti.

Etiketler iddia İbrahim Çelikkol Mihre Çelikkol
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