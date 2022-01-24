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İbrahima Yattara 41 yaşında futbola geri döndü

İbrahima Yattara 41 yaşında futbola geri döndü

Trabzonspor'un efsane isimlerinden İbrahima Yattara sürpriz bir şekilde futbola geri dönüyor.

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve Trabzonspor'la özdeşleşen İbrahima Yattara, 41 yaşında futbola geri dönüyor. Trazonspor'a 2003-2004 sezonunda Belçika'nın Royal Antwerp takımından transfer olan ve 2011 yılına kadar bordo-mavili formayı terleten Gine asıllı oyuncu, Denizli Süper Amatör Küme ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'la anlaştı. Yattara'nın Yeşil Çivril Belediyespor'dan ücret almayacağı açıklandı.

Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, Türk vatandaşlığına da geçen Yattara'nın Çivril'e geleceğini belirtti. Gökyaş, "Yattara ile imza atacağız. İstanbul'da yaşayan Yattara maç günü Çardak Havaalanı'na inecek ve 100 kilometre mesafedeki ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağı ile dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Hedefimiz 3'üncü Lig" dedi.

Yattara son olarak 2013-2014 sezonunda Belçika'nın La Louviere Centre takımında top koşturup aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Etiketler İbrahima Yattara 41 yaş
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