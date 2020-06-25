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  3. 25 Haziran 2020 18:21

İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı
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İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Eren, heybesinde biriktirdiği iyiliklerle, hainlerin kurşunuyla ayrıldı aramızdan...

Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek...

 

Eren Bülbül, Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Türkiye o gün yasa boğulurken Eren'in 24 Haziran günü attığı 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşım yeniden gündeme geldi.

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