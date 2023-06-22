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İçişleri Bakanlığı'ndan ''beyaz giyen adamlar'' paylaşımı

İçişleri Bakanlığı'ndan ''beyaz giyen adamlar'' paylaşımı
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İçişleri Bakanlığı'nda yeni bakan yardımcıları görevlerini devraldıktan sonra dikkat çeken birm paylaşıma imzasını atıt.

İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi devreden bakan yardımcılarının haklarını helal etmesini istedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının, ülkenin, Mavi Vatan'ın ve 85 milyonun huzur ve güveni için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Bu bir bayrak değişimi. Allah'ın izniyle hizmette bir kesinti olmaksızın aynı şekilde aziz milletimize, devletimize, bayrağımıza, medeniyet değerlerimize en güzel şekilde hadim olma bilinciyle çalışacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya, görevlerini devreden İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ve göreve yeni başlayan Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu ile makamında ve bakanlık binası önünde fotoğraf çektirdi.

Yerlikaya; Çataklı, Ersoy ve Erdil'i tören sonrası bakanlık binası önünden uğurladı.

Etiketler İsmail Çataklı Mehmet Ersoy Tayyip Sabri Erdil Bülent Turan Mehmet Aktaş Mehmet Sağlam Münir Karaloğlu içişleri içişleri bakanlığı ali yerlikaya
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