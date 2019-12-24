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  3. 24 Aralık 2019 23:59

İçişleri Bakanlığı'ndan "yangın" açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki yangınlarla ilgili terör ve sabotaj nedeniyle çıktığına dair bir bulguya rastlanmamıştır." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yangın açıklaması
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İçişleri Bakanlığı Karadeniz'de devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamalarda "Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadenizde farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve  terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ,İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte  olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. açıklamasını yaptı." denildi.

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yangın , karadeniz
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