İçişleri Bakanlığı'ndan "yangın" açıklaması

İçişleri Bakanlığı Karadeniz'de devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamalarda "Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadenizde farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ,İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. açıklamasını yaptı." denildi.