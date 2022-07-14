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İçişleri duyurdu! Gri listeye bir çizik daha!

İçişleri duyurdu! Gri listeye bir çizik daha!

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka operasyonları kapsamında, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, biri gri listede yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda, Hizan ilçesi kırsalında, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı, insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, biri gri kategoride aranan 2 PKK terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonun devam ettiği aktarıldı.

Etiketler içişleri bakanlığı gri liste terörist
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