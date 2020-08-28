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  3. 28 Ağustos 2020 19:24

Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı

ğdır'da iş makinesinin çalışma sırasında doğalgaz boru hattını patlatması nedeniyle 4 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Iğdır-Ağrı kara yolunda yapımı devam eden yol inşasında çalışan bir iş makinesi, çalışma sırasında doğalgaz boru hattını patlattı.

4 KİŞİ YARALANDI
Iğdır Organize Sanayi Bölgesi ile Iğdır Havalimanı'nın doğalgaz ihtiyacını karşılayan boru hattını patlaması üzerine oluşan basınçla çevredeki dört kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindeki heyet, olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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