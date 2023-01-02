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İHA'lar tespit etti: Yunanistan düzensiz göçmenleri böyle itti

İHA'lar tespit etti: Yunanistan düzensiz göçmenleri böyle itti
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Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı İHA'lar tarafından tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.

Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

Etiketler sahil güvenlik düzensiz göçmen yunanistan
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