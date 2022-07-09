İki ilde daha ormana girişler yasaklandı

Uşak ve Kilis'te ormana girişler 1 Ekim'e kadar orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla yasaklandı.

Kilis Valiliği, orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişlerin 8 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. Ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:

"Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması, orman içi ve kenarında bulunan tesisler, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır."

Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı uyarısında bulunuldu.

VALİ: ORMANA BAŞIBOŞ GİRMEK YASAKLANDI

Benzer bir açıklama da Uşak Valiliği'nden geldi. Hava sıcaklıklarının en üst seviyeye çıktığı aylara girildiğini belirten Uşak Valisi Turan Ergün "Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandı. Ormana sadece görevliler girebilecek. Onun dışında ormana girmek, ateş yakmak, piknik yapmak yasaklandı" dedi.