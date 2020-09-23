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  3. 23 Eylül 2020 15:35

İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü

Türk Tabipleri Birliği, koronavirüsle mücadelede en ön safta savaşan iki sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü
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Bir yandan şiddet olaylarıyla mücadele eden sağlık çalışanları bir yandan da corona virüsü ile savaşıyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı da her geçen gün artıyor.

2 SAĞLIK ÇALIŞANI DAHA…

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son 1 saat içerisinde iki sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini duyurdu. TTB yaptığı paylaşımlarda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanı Şehri Kayhan’ın ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanı Esra Alakuş’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiklerini duyurdu.

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