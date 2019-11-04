İkinci S-400’ün teslimi sarkabilir

NTV’nin sorularını yanıtlayan Demir, ilk S-400 sisteminin hazır ürün olarak satın alındığını, ancak Türkiye’nin ikinci sistemde ortak üretim ve teknoloji transferi istediğini hatırlattı.

“(İkinci sistemi) hemen birinci sistem gibi kurmaya çalışsak 2020 sonunu bulabilir” diyen Demir, Türkiye’nin teknoloji transferi talebine atıfta bulundu: “(Bu talepler) Birinci sistem gibi hemen alalım koyalımın ötesinde. Ortak üretim kavramları takvimi oynatabilir.”

Demir ayrıca Türkiye’nin Rusya’dan Su-35 veya Su-57 savaş uçağı alıp almayacağı sorusuna, “Karşı tarafın bir teklifi oldu ve biz de değerlendiriyoruz bunu. Geniş kapsamlı bir analizden sonra kararımızı vereceğiz” diye yanıt verdi.