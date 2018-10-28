İlçede herkes merak ediyor: Kim bu yeni milyoner ?

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin perşembe gününden bu yana ortaya çıkmaması ilçede büyük merak konusu oldu. Gün boyu şans oyunları bayisinin telefonları susmazken, müşteri sayısı da arttı.



Süper Loto’nun 575. haftasında 25 Ekim Perşembe gecesi Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda yapılan çekilişle 24 milyon 541 bin lirayı geçen rekor ikramiye, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden bir talihliye çıkmıştı. 9 haftadır devreden Süper Loto’da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana ortaya çıkmayan büyük ikramiyenin sahibi merak konuus oldu. 6 rakamı da bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan talihlinin kuponunu oynadığı Hürriyet Meydanı’ndaki bayi ise hem meraklılar hem de şansını denemek isteyenler nedeniyle dolup taştı. Telefonlarının susmadığını anlatan şans oyunları bayisi Hakan Varol, “Büyük ikramiyenin burada oynanan kupona çıkmasından itibaren telefonları kilitlendi. Talihli kendisi mi oynadı, yoksa makine mi oynadı ve talihli kim şeklindeki vatandaşın soruları dikkat çekiyor. Herkes milyarderi çok merak ediyor. Ama henüz talihliden haber yok. Bizde aramasını bekliyoruz” dedi.



Bayi çalışanı Kadir Ülkemiz ise, “İnsanlar çok meraklı. Sormaya devam ediyor. Bizde talihlinin Burhaniye’den mi yoksa dışarıdan mı olduğunu merak ediyoruz” diye konuştu.



