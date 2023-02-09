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İlk kez kullanıldı! Deprem bölgesinde Aksungur İHA da görevde

İlk kez kullanıldı! Deprem bölgesinde Aksungur İHA da görevde
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, deprem bölgesinde Aksungur İHA'nın kullanıldığını söyledi. Demir, ''AKSUNGUR İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor.'' dedi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 iki büyük depremin ardından çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Deprem 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken ülkenin dört bir yanından yardımlar geliyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi.

Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor.

 

 

Etiketler aksungur iha deprem bölgesi baz istasyonu
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