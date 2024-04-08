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İllere göre Bayram Namazı saatleri

İllere göre Bayram Namazı saatleri
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Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı.

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.41, Adıyaman: 06.29, Afyonkarahisar: 06.59, Ağrı: 06.08, Aksaray: 06.45, Amasya: 06.37, Ankara: 06.49, Antalya: 07.00, Ardahan: 06.09, Artvin: 06.13, Aydın: 07.10, Balıkesir: 07.09, Bartın: 06.50, Batman: 06.17, Bayburt: 06.19, Bilecik: 07.00, Bingöl: 06.19, Bitlis: 06.13, Bolu: 06.54, Burdur: 07.01, Bursa: 07.04, Çanakkale: 07.15, Çankırı: 06.46, Çorum: 06.40, Denizli: 07.05, Diyarbakır: 06.21, Düzce: 06.55, Edirne: 07.13, Elazığ: 06.24, Erzincan: 06.23, Erzurum: 06.15, Eskişehir: 06.59, Gaziantep: 06.33, Giresun: 06.26, Gümüşhane: 06.22, Hakkari: 06.07, Hatay: 06.38, Iğdır: 06.04, Isparta: 07.00, İstanbul: 07.04, İzmir: 07.13, Kahramanmaraş: 06.34, Karabük: 06.49, Karaman: 06.49, Kars: 06.08, Kastamonu: 06.45, Kayseri: 06.39, Kilis: 06.34, Kırıkkale: 06.47, Kırklareli: 07.11, Kırşehir: 06.44, Kocaeli: 07.00, Konya: 06.52, Kütahya: 07.01, Malatya: 06.28, Manisa: 07.12, Mardin: 06.19, Mersin: 06.44, Muğla: 07.09, Muş: 06.15, Nevşehir: 06.42, Niğde: 06.43, Ordu: 06.28, Osmaniye: 06.37, Rize: 06.18, Sakarya: 06.58, Samsun: 06.34, Şanlıurfa: 06.27, Siirt: 06.14, Sinop: 06.39, Şırnak: 06.12, Sivas: 06.33, Tekirdağ: 07.10, Tokat: 06.34, Trabzon: 06.21, Tunceli: 06.23, Uşak: 07.04, Van: 06.08, Yalova: 07.03, Yozgat: 06.41, Zonguldak: 06.52."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.

 

Etiketler bayram namazı namaz ezan ramazan bayramı bayram sabahı
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