İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: İşte vaka sayısı en fazla olan il!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İşte o haritaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz...

Sağlık Bakanı Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son haritaya göre vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il 538,10 ile Rize oldu.

Sosyal medya hesabından haritayı paylaşan Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi.

Haritada yer alan verilere göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 147, Ankara'da176, İzmir''de ise 46 olarak kaydedildi.

Bakan Koca, 14-20 Ağustos tarihleri arasında vaka sayıları en çok artan 10 ili de "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars" olarak açıkladı.