İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, "4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 245,70, Ankara'da 158,56, İzmir'de 68,47 oldu.

Son bir haftada vaka oranı en çok artan iller ise şöyle:

Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 56 milyon 636 bin 507 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 51 milyon 119 bin 629'a yükseldi. Üçüncü doz aşı 13 milyon 543 bin 110'a ulaştı. Toplam aşı uygulama miktarı ise 123 milyon 144 bin 781 oldu.