İmamoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip etmeye başladı.

Twitter'da 3,1 milyon kişinin takip ettiği Ekrem İmamoğlu, şuan 487 kişiyi takip ediyor.

İmamoğlu, birçok gazeteciyi, gazeteyi, sanatçıyı, siyasetçiyi, kurumu ve kuruluşu takip ediyor.

Erdoğan'ı ise Twitter'da 13 milyon 977 bin 086 kişi takip ederken, Erdoğan 95 kişiyi takip ediyor.

Erdoğan'ı takibe aldı

Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'da takip ettiği isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunuyor.

İmamoğlu, CHP'lilerin ağırlıklı olduğu listede Erdoğan dışında başka bir AK Partili ismi takip etmemesi ise dikkat çekti.