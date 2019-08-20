İmamoğlu'ndan ''işten çıkarma'' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya AŞ'de 50 çalışanın işten çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyorlar. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum açıklamak yerine geniş çaplı açıklamalarımızla sizleri bilgi sahibi yapacağız" ifadelerine yer verdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişinin tek tek aranıp "iş akdiniz feshedildi" denilerek işlerine son verildiğini duyurmuştu.