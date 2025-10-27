İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, '''siyasi casusluk'' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu 'casusluk' iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek." dedi.

İmamoğlu tutuklama kararı sonrası, “Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu'... Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek.

Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız.