  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama
Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, '''siyasi casusluk'' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu 'casusluk' iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek." dedi.

İmamoğlu tutuklama kararı sonrası, “Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu'... Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek.

Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız.

 

text-ad
Etiketler ekrem imamoğlu casusluk Tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı İstanbul dahil 9 ilde sarı alarm: Dolu, sağanak ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 9 ilde sarı alarm: Dolu, sağanak ve fırtına geliyor! Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi Beşiktaş yine Kasımpaşa'ya takıldı: Puanlar paylaşıldı! Beşiktaş yine Kasımpaşa'ya takıldı: Puanlar paylaşıldı! İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! İki Türk'ün karıştığı olay sokakları karıştırdı Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! İki Türk'ün karıştığı olay sokakları karıştırdı Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan hırsızlık! İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan hırsızlık! Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı
Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı: Yaralılar var Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı: Yaralılar var Henüz 11 yaşındaydı... Küçük çocuk evde asılı halde ölü bulundu Henüz 11 yaşındaydı... Küçük çocuk evde asılı halde ölü bulundu Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ''Çanakkale'' uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ''Çanakkale'' uyarısı Adliye önünde başına silah dayadı, bacağına ateş etti! Adliye önünde başına silah dayadı, bacağına ateş etti! Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti! Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti!