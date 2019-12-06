İmamoğlu'ndan yardım istedi: ''Yeğenim uzaylı gibi dolaşıyor''

Çocuğunu oyun parkına götüren her anne-babanın muzdarip olduğu derdi bir dayı dile getirdi. Çocuk oyun parklarındaki kaydırakların plastikten yapılması nedeniyle kaydıraklarda kayan çocuklarda sürtünmeden dolayı oluşan elektriklenmeden dert yanan bir kişi, yeğeninin kaydıraktan kayarken görüntüsünü paylaşıp hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Başkan Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi ve esprili bir mesajla şikayette bulundu.

"Sevgili @istanbulbld @ekrem_imamoglu şu parklara bi el atsanız? Bu plastik işi olmuyor. Emin olun hem çocuklar hem de ebeveynler bu çarpılma olayından müzdarip. Biliyorum çok zor birşey ama yiğenim uzaylı gibi dolaşıyor:) Elektrik zamlarına karşı istesek de tasarruf edemiyoruz??" diyen vatandaşın mesajına kısa süre sonra Beyaz Masa'dan yanıt geldi.

BEYAZ MASA'DAN YANIT

Beyaz Masa'nın, "Merhaba, Ekteki görselde olduğu gibi konumu haritadan işaretleyip paylaşmanızı veya tam adres mahalle, cadde/sokak ve kapı numarası rica ederiz.

Vatandaş, "Yanıtınız için teşekkürler. Tüm istanbulu işaretliyorum. Çünkü bu tarz hadiseler tüm parklarda yaşanıyor. Güneş alan tüm plastik oyun aletleri dokununca bile vücuda elektrik olarak geçiyor. Çözüm zor gibi duruyor fakat böyle de olmaz ?? Istişare yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Beyaz Masa, bu mesaja karşılık vatandaşın TC Kimlik numarasıyla birlikte özel mesaj olarak iletişim bilgilerini istedi.