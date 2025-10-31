İmamoğlu'nun gözaltına alınan danışmanı için karar verildi
Halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Ö. gözaltına alındı. Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Ö. gözaltına alındı.
Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İbrahim Ö. İBB meclisinde İYİ Parti grubunun başkan vekilliği görevini üstleniyordu. 23 Aralık 2023’te partisinden istifa eden İbrahim Ö., İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini de bırakmıştı.
O süreçte İbrahim Ö., İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmıştı.
