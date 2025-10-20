İmamoğlu'nun zorla getirildiği diploma davasında karar açıklandı

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ''sahte diploma'' davası öncesi gerginlik yaşandı. Duruşma salonuna girmek isteyen kabalık ile jandarma arasında arbede yaşandı. Duruşmanın geniş salonda yapılması talep edildi. Yaşananlar sebebiyle Ekrem İmamoğlu ve avukatları davaya katılmama kararı aldı. Hakimin talimatıyla İmamoğlu duruşma salonuna getirildi. Davanın 8 Aralık'a ertelenmesine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, diploma iptaline ilişkin yargılandığı davanın ikinci duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde gerçekleştirildi.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Duruşma öncesi izleyici olarak salona girmek isteyen kabalık ile jandarma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Alanda kurulan bariyerleri yıkarak duruşma salonunu önüne gelen kalabalık, içeri girmek istedi. Yaşanan arbede sonucu duruşma salonuna girişler kapatıldı.

Duruşmanın geniş salonda yapılması talep edildi. İmamoğlu ve avukatlarının duruşma salonun değişmemesi halinde duruşmaya katılmayacaklarını açıklamasının ardından yargılama 2 No'lu salona taşındı.

Yaşananlar sebebiyle, Ekrem İmamoğlu avukatlarıyla birlikte duruşmaya çıkmama kararı verdi.

İmamoğlu ailesi, avukatlar ve vekiller duruşma salonunu terk etmeye başladı.

HAKİM TALİMAT VERDİ, İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Cumhuriyet'in haberine göre hakim, İmamoğlu'nun salona getirilmesi için talimat verdi.

Bir süre sonra Ekrem İmamoğlu, alkışlar eşliğinde salona girdi. Duruşmada sadece müdafi avukat Nusret Yılmaz yer aldı. Diğer avukatlar ise salon dışında.

Salonu terk eden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, İmamoğlu'nun salona getirilmesiyle yeniden salona döndü.

İMAMOĞLU: YARGILAMA ERTELENSİN

Dört müdafinden üçünün salonda olmaması gerekçesiyle savunma yapmak istemediğini belirten İmamoğlu, yargılamanın ertelenmesini istediğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Duruşma başlayana kadar üç saat buz gibi bir odada bekletildim. Sadece ben değil jandarma kardeşlerimin de benimle orda beklemesi pek de uygun bir muamele değildi.

Şüpheniz olmasın. İzahınızı ve hassasiyetinizi dikkatlice dinledim. O çemberin dışında yaşananlar, burada bulunan müdafilerim başta olmak üzere avukatları ilgilendiren konularda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca çok fazla şikayetlerle karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir.

Belki de gelmiş geçmiş Türkiye’nin en absürt davası. Yıllar boyunca da konuşulacak. 35 yıl önce yaptığım geçişte tek bir evrakın dahi sahte olmadığı bir absürt mahkeme. Çok zor bir ortamdayız. Daha hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum. ‘Yıllık izindeydim, başka salonları gördüm’ demeniz önemli ama dünyanın dalga geçtiği evrakta sahtecilik davasında Ekrem İmamoğlu’nun ve müdafilerinin daha önce bilgilendirilmesi gerekirdi. Bayılan avukat oldu, insanların o duruma düşmesine gerek olmazdı. Sadece bir müdafiim burada şu anda. Bu yargılamanın ertelenmesi gerektiği talebini size iletmek isterim. Yaklaşık 10 aya yakın mahkemeye muhatap hâldeyim.

Tutuklu bulunan müdafi Mehmet Pehlivan’ın benim adil yargılanma hakkımın da elimden alındığı şekliyle haksız yere tutuklandığını düşünüyorum. 8 aya yakın bir süredir tümüyle yargı tacizi altında, tümüyle hukuksuzluklarla dolu, sabah eve baskın yaparak zor bir dönemin içerisindeyiz. Bizim bugün yapılacak davamızdan salonla ilgili bu sabah haberdar olduk. Cumadan bize ulaşan bir detay olmadı. Bugün gelen kalabalık bir avukat, seyirci kitlesi var. En dar salona alınmasına karşı da içeri giremeyen avukatlarımız oldu. Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Fikret İlkiz. Ekip çalışması yapılıyordu."

İMAMOĞLU VE AVUKAT YILMAZ'DAN EK SÜRE TALEBİ

İmamoğlu ve müdafi Nusret Yılmaz'ın kısa konuşmalarının ardından savcıya söz verildi. Savcı, diploma iptaline ilişkin idare mahkemesinde görülen davanın kesin sonucunun beklenmesi ve yargılamanın öyle devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Hakim, bu talebe karşılık İmamoğlu'na söz verdi. İmamoğlu ve avukatı Nusret Yılmaz, salonda İmamoğlu'nun 3 müdafisinin olmaması ve "avukatların koordineli çalıştığı" gerekçesiyle davanın devamı için ek süre talebinde bulundu.

Hakim, İmamoğlu’nun talebi üzerine, “Sizi bir şey söylemeye zorlayamayız ama tutumunuzu makul bulmuyorum” dedi.

İmamoğlu da hakime, “Makul bulmamanızı da ben anlıyorum. Yargının uzamaması konusundaki hassasiyetinizi önemsiyorum. Ama bugün yaşanan ortamdan da üzüntü duyuyorum. Ben de 3 saattir aşağıda buz gibi bir ortamda durdum. Bunun da çok zor olduğunun altını çizmek isterim” diye karşılık verdi.

Müdafi avukat Nusret Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye gündemini yakinen ilgilendiren bir davanın duruşmasının ilgiye mahzar olacağı aşikardır. Geçen celsenin kalabalık olması da bunun bir tezahürüdür. Duruşmanın küçük bir salona alınması ve daha sonra değiştirilmesi, avukatların salona girememesi, güçlünler çıkarılması sebebiyle bir tepki gösterilmiştir. Savunma olarak amacımız adaletin gerçekleşmesi. Biz savunmayı bir bütün halinde hazırladık. Delillerin değerlendirilmesi aşamasının başka bir celsede gerçekleşmesini talep ediyoruz.”

DAVA ERTELENDİ

Duruşmaya verilen ara sonrası mahkeme heyeti kararını açıkladı. Dava 8 Aralık Pazartesi saat 11.00'e ertelendi. Gelecek oturumda dosyaya dair delil ve iddiaların okunmasına devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan rapor ile diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.